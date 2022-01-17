Порошенко объяснил, почему его не стали задерживать в аэропорту Киева
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Об этом он сказал в ходе выступления на митинге, организованном возле здания киевского аэропорта Жуляны.
«Сейчас я двигаю на суд. И там дадим им бой», — цитирует его «СТРАНА.ua».
Он также призвал своих сторонников прийти к зданию суда.
Ранее сообщалось, что на пограничном контроле в аэропорту Киева следователь вручил Порошенко повестку с вызовом в суд, в которой он назван задержанным. Позже Порошенко вернули паспорт, после чего он направился к выходу из аэропорта.