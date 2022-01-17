Порошенко вернули паспорт после прохождения контроля в аэропорту Киева

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Бывшему президенту Украины Петру Порошенко вернули паспорт после прохождения контроля в киевском аэропорту.
Порошенко вернули паспорт после прохождения контроля в аэропорту Киева
  • © AP Photo / Czarek Sokolowski

Об этом сообщило издание «СТРАНА.ua».

Отмечается, что сначала у Порошенко забрали документ в ходе паспортного контроля. Вскоре паспорт ему вернули, после чего он направился к выходу из аэропорта.

В аэропорту Порошенко встречают его сторонники, в том числе бывший генпрокурор Юрий Луценко.

Ранее сообщалось, что на пограничном контроле следователь вручил Порошенко повестку с вызовом в суд, в которой он назван задержанным.

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