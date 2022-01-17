Порошенко пытаются задержать в аэропорту в Киеве
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что депутаты его партии пытаются помешать силовикам.
Также агентство сообщает, что на пограничном контроле следователь вручил Порошенко повестку с вызовом в суд, в которой он назван задержанным.
Сам экс-президент при этом заявляет, что пограничники отобрали у него паспорт под предлогом проверки.
Ранее сообщалось, что самолёт с Порошенко на борту приземлился в Киеве.
17 января суд должен рассмотреть ходатайство об аресте Порошенко по делу о государственной измене.