Порошенко пытаются задержать в аэропорту в Киеве

Силовики пытаются задержать экс-президента Украины Петра Порошенко в аэропорту в Киеве.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что депутаты его партии пытаются помешать силовикам.

Также агентство сообщает, что на пограничном контроле следователь вручил Порошенко повестку с вызовом в суд, в которой он назван задержанным.

Сам экс-президент при этом заявляет, что пограничники отобрали у него паспорт под предлогом проверки.

Ранее сообщалось, что самолёт с Порошенко на борту приземлился в Киеве.

17 января суд должен рассмотреть ходатайство об аресте Порошенко по делу о государственной измене.