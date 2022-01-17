Обвинение просит суд в Киеве арестовать Порошенко с возможностью залога 1 млрд гривен
Обвинение просит Печерский районный суд Киева арестовать бывшего президента Украины Петра Порошенко на два месяца с возможностью внесения залога в размере 1 млрд гривен (около $35,7 млн) по делу о госизмене.
- © Yevhen Kotenko / Avalon
- Legion-Media
Об этом пишет УНИАН.
Ранее Порошенко заявил, что угольным делом против него украинский лидер Владимир Зеленский пытается убрать политического конкурента.
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