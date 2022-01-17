Обвинение просит суд в Киеве арестовать Порошенко с возможностью залога 1 млрд гривен

Обвинение просит Печерский районный суд Киева арестовать бывшего президента Украины Петра Порошенко на два месяца с возможностью внесения залога в размере 1 млрд гривен (около $35,7 млн) по делу о госизмене.

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