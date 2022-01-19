Полиция Киева применила слезоточивый газ против сторонников Порошенко у здания суда
- Legion-Media
Как сообщает РИА Новости, после применения газа несколько участников митинга покинули территорию у здания Печерского райсуда.
Сотрудники правоохранительных органов убрали бочки, в которых протестующие пытались разжечь костёр.
Ранее агентство УНИАН сообщало о стычках между сторонниками Порошенко и полицейскими у здания суда в Киеве, где рассматривается дело экс-президента страны.
Порошенко приехал на Украину из Польши 17 января.
В Государственном бюро расследований Украины ранее заявили, что сотрудники ГБР в киевском аэропорту пытались вручить бывшему украинскому лидеру повестку в суд, но он не стал её брать.