Полиция Киева применила слезоточивый газ против сторонников Порошенко у здания суда

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Полиция применила слезоточивый газ против сторонников экс-президента Украины Петра Порошенко во время столкновений у здания суда, где проходит заседание об избрании ему меры пресечения по делу о госизмене.
Полиция Киева применила слезоточивый газ против сторонников Порошенко у здания суда
  • Legion-Media

Как сообщает РИА Новости, после применения газа несколько участников митинга покинули территорию у здания Печерского райсуда.

Сотрудники правоохранительных органов убрали бочки, в которых протестующие пытались разжечь костёр.

Ранее агентство УНИАН сообщало о стычках между сторонниками Порошенко и полицейскими у здания суда в Киеве, где рассматривается дело экс-президента страны.

Порошенко приехал на Украину из Польши 17 января.

В Государственном бюро расследований Украины ранее заявили, что сотрудники ГБР в киевском аэропорту пытались вручить бывшему украинскому лидеру повестку в суд, но он не стал её брать.

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