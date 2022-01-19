Полиция Киева применила слезоточивый газ против сторонников Порошенко у здания суда

Полиция применила слезоточивый газ против сторонников экс-президента Украины Петра Порошенко во время столкновений у здания суда, где проходит заседание об избрании ему меры пресечения по делу о госизмене.

Как сообщает РИА Новости, после применения газа несколько участников митинга покинули территорию у здания Печерского райсуда.

Сотрудники правоохранительных органов убрали бочки, в которых протестующие пытались разжечь костёр.

Ранее агентство УНИАН сообщало о стычках между сторонниками Порошенко и полицейскими у здания суда в Киеве, где рассматривается дело экс-президента страны.

Порошенко приехал на Украину из Польши 17 января.

В Государственном бюро расследований Украины ранее заявили, что сотрудники ГБР в киевском аэропорту пытались вручить бывшему украинскому лидеру повестку в суд, но он не стал её брать.