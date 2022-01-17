Заседание по делу Порошенко перенесли на 19 января

Печерский районный суд Киева принял решение перенести заседание об избрании меры пресечения экс-президенту Украины Петру Порошенко по делу о государственной измене на 19 января.

Порошенко вышел из здания суда после заседания и выступил на крыльце перед своими сторонниками.

17 января в Киеве началось заседание суда, на котором рассматривается ходатайство об избрании меры пресечения Петру Порошенко по делу о государственной измене и реализации угля из Донбасса.

Обвинение попросило суд арестовать бывшего президента Украины на два месяца с возможностью внесения залога в размере 1 млрд гривен (около $35,7 млн) по делу о госизмене.

Экс-президент прибыл на заседание в Киеве из Варшавы.