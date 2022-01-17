Порошенко прибыл в суд Киева на заседание по делу о госизмене

Короткая ссылка
Бывший президент Украины Пётр Порошенко прибыл в Печерский районный суд Киева, где планируется рассмотрение ходатайства об избрании ему меры пресечения по делу о госизмене.
Порошенко прибыл в суд Киева на заседание по делу о госизмене
  • © AP Photo/Efrem Lukatsky

Об этом сообщило РИА Новости

Ранее Порошенко вернулся на Украину из-за границы. Во время прохождения пограничного контроля в аэропорту Киева следователь вручил Порошенко повестку с вызовом в суд. Позже Порошенко вернули паспорт, после чего он направился к выходу из аэропорта.

В Государственном бюро расследований Украины заявили, что сотрудники ГБР в киевском аэропорту пытались вручить бывшему украинскому президенту Петру Порошенко повестку в суд, но он не стал её брать.

17 января суд должен рассмотреть ходатайство об аресте Порошенко по делу о государственной измене.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить