Порошенко прибыл в суд Киева на заседание по делу о госизмене

Бывший президент Украины Пётр Порошенко прибыл в Печерский районный суд Киева, где планируется рассмотрение ходатайства об избрании ему меры пресечения по делу о госизмене.

Об этом сообщило РИА Новости.

Ранее Порошенко вернулся на Украину из-за границы. Во время прохождения пограничного контроля в аэропорту Киева следователь вручил Порошенко повестку с вызовом в суд. Позже Порошенко вернули паспорт, после чего он направился к выходу из аэропорта.

В Государственном бюро расследований Украины заявили, что сотрудники ГБР в киевском аэропорту пытались вручить бывшему украинскому президенту Петру Порошенко повестку в суд, но он не стал её брать.

17 января суд должен рассмотреть ходатайство об аресте Порошенко по делу о государственной измене.