Порошенко прибыл в суд Киева на заседание по делу о госизмене
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Об этом сообщило РИА Новости.
Ранее Порошенко вернулся на Украину из-за границы. Во время прохождения пограничного контроля в аэропорту Киева следователь вручил Порошенко повестку с вызовом в суд. Позже Порошенко вернули паспорт, после чего он направился к выходу из аэропорта.
В Государственном бюро расследований Украины заявили, что сотрудники ГБР в киевском аэропорту пытались вручить бывшему украинскому президенту Петру Порошенко повестку в суд, но он не стал её брать.
17 января суд должен рассмотреть ходатайство об аресте Порошенко по делу о государственной измене.