«Заручился поддержкой Запада»: что стоит за возвращением Порошенко в Киев

Печерский районный суд Киева не смог принять решение об избрании меры пресечения экс-президенту Украины Петру Порошенко, которому вынесено подозрение в государственной измене. Заседание перенесено на 19 января. Политик вернулся в страну из Варшавы за несколько часов до начала судебного процесса. Ранее бывший глава государства заявил, что не позволит «себя посадить», а также отверг обвинения в свой адрес. По мнению экспертов, Порошенко заручился поддержкой Запада и вернулся на Украину, поскольку не хочет бросать политику и терять деньги, которые пока не вывел из страны.

В понедельник, 17 января, в Печерском районном суде Киева практически весь день рассматривался вопрос об избрании меры пресечения экс-президенту Украины Петру Порошенко, которого подозревают в государственной измене и содействии терроризму. Однако решение так и не было принято, и уже поздно вечером судья перенёс заседание на 19 января.

Бывший глава государства прилетел в Киев из Варшавы утром, за несколько часов до начала заседания. В аэропорту Жуляны его ждали не только сторонники, но и сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) Украины, которые пытались вручить Порошенко повестку с вызовом в суд и ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Однако окружение политика помешало следователям ГБР вручить ему документы.

При этом сам Порошенко заявил, что на границе у него забрали паспорт и «пытались не пустить на территорию Украины». Однако в итоге документ был возвращён экс-президенту, и он направился к Печерскому районному суду.

Перед возвращением в Киев политик написал в своём Twitter, что принял решение вернуться в страну, чтобы продолжить «борьбу за Украину».

Повернувся в Київ, щоб продовжити боротьбу за Україну ✊ pic.twitter.com/2j44pfvC4o — Петро Порошенко (@poroshenko) January 17, 2022

Во время заседания суда Порошенко обвинил прокуроров в «брутальных нарушениях», акцентировав внимание на том, что ему якобы не было вручено никаких официальных документов о подозрении в совершении преступления. Однако, по словам следователей ГБР, окружение пятого президента Украины «искусственно создавало предпосылки для того, чтобы помешать следователям выполнить их законные действия».

В суде бывший президент Украины заявил, что дело против него сфальсифицировано, а уголовное преследование — это попытка нынешнего главы государства Владимира Зеленского убрать своего политического конкурента.

Отчасти его слова косвенно подтвердил источник RT в офисе Зеленского, заявивший, что окружение президента «ненавидит Порошенко».

«Пятый президент — опытный политик, который устроил из своего возвращения на Украину настоящее шоу. Ему ведь так и не смогли вручить повестку в суд в аэропорту Киева, у Порошенко опытные адвокаты и связи на Западе. Пока вся эта ситуация плохо отражается на имидже Зеленского, за процессом внимательно наблюдают западные страны, а на Украине мобилизировался электорат Порошенко», — пояснил собеседник RT.

В свою очередь, источник RT в партии «Слуга народа» считает, что большое влияние на Зеленского до сих пор оказывает бизнесмен Игорь Коломойский, у которого «личные счёты с Порошенко», и именно это стало одной из причин уголовного преследования бывшего президента.

«Не надо забывать, что рейтинг Порошенко и «Европейской солидарности» растёт и Зеленский вполне реально может проиграть следующие выборы. И тогда преследовать могут уже его. Так что у Зеленского много причин, чтобы добиваться хотя бы домашнего ареста для Порошенко — хоть так попытаться убрать его с политического поля Украины», — заявил источник, добавив, что вся ситуация вокруг экс-президента «превратилась в цирк».

После заявлений о фальсификации уголовного преследования Порошенко обратился к судье с просьбой удовлетворить ходатайство защиты и вернуть прокуратуре требование об избрании ему меры пресечения. Однако председательствующий на заседании судья Алексей Соколов принял решение «в удовлетворении заявленного ходатайства отказать».

После этого сторона обвинения обратилась к суду с просьбой арестовать экс-президента Украины на два месяца с возможностью внесения залога в размере 1 млрд гривен (около $35,7 млн).

Порошенко

По словам пресс-секретаря президентской партии «Слуга народа» Юлии Палийчук, Порошенко пытался создать искусственный скандал и заработать на этом политические дивиденды.

В свою очередь, в Кремле сообщили, что не следят за развитием этих событий. «Он находится в оппозиции. Но это не вопрос для того, чтобы мы пристально за этим следили, — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. — В целом сейчас политическим оппонентам Зеленского приходится нелегко на Украине. Это очевидно. Это мы фиксируем».

Позиция Порошенко

Перед вылетом в Киев Порошенко дал интервью украинскому интернет-изданию «Левый берег», в котором заявил, что не позволит посадить себя за решётку. «Первое: я не сяду. Второе: я не позволю себя посадить. Я буду действовать максимально эффективно для того, чтобы защитить Украину. Защищая себя, я твёрдо уверен, что защищаю Украину», — заявил он.

Порошенко также подчеркнул, что ему хотелось бы «больше адекватности в действиях власти».

«И адекватности не в том, чтобы он (Зеленский. — RT) проводил больше или меньше совещаний касаемо моего прибытия, — это его дело. Если бы такие же усилия прикладывали для противодействия России, было бы больше пользы», — заявил экс-президент.

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После этого политик переключился на тему России, заявив, что он и его команда готовы предоставить весь опыт и всю информацию для того, чтобы «эффективно давать отпор агрессору».

«Если власть не хочет собирать Верховную раду, соберите СНБО с главами фракций. Если власть не хочет собирать СНБО, я готов взять за руку господина Зеленского и вести его для объединения общества, для того чтобы повысить эффективность действий против Путина», — сказал украинский экс-лидер.

При этом Порошенко назвал президента России своим «врагом», а Зеленского — «всего лишь оппонентом». Затем экс-президент Украины вспомнил причину, по которой его ждут в Киеве, и отверг все обвинения в свой адрес.

Напомним, в декабре 2021 года ГБР Украины предъявило Порошенко подозрение по уголовному делу, связанному с «организацией преступной схемы поставок угля с временно оккупированных территорий и содействием террористическим организациям ЛНР и ДНР группой граждан Украины на общую сумму около 1,5 млрд гривен».

Однако, по словам политика, вместе со своими защитниками он готов продемонстрировать обществу «абсолютную никчёмность обвинения. Даже не никчёмность, а его отсутствие». Как сказал бывший лидер Украины, он не делал «ничего за пределами президентских полномочий, за пределами обеспечения энергетической безопасности».

«Ни с Медведчуком (главой политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». — RT), ни с кем-то другим. Поэтому какого чёрта я должен комментировать действия, к которым я не имею никакого отношения?» — заявил Порошенко.

«Устроил настоящее шоу»

По этому же уголовному делу также проходят Виктор Медведчук, экс-министр энергетики Владимир Демчишин, а также угольный бизнесмен Сергей Кузяра.

Ранее в Госбюро расследований Украины заявили, что пятый президент Украины подозревается в содействии деятельности ЛНР и ДНР, а также в покупке за счёт государственных средств угля в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, что, по мнению следствия, «поставило энергетическую сферу в зависимость» от России и предоставило РФ «более широкие возможности для дальнейшего вмешательства во внутренние дела Украины».

По указанным статьям Порошенко грозит до 15 лет лишения свободы.

Символика Госбюро расследований Украины

© РИА Новости / Стрингер

После выдвинутых против него подозрений Порошенко покинул Украину и уехал с дипломатическим турне в Турцию и Польшу. В начале января 2022 года Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры и наложил арест на имущество и активы экс-президента.

По словам источника RT в партии «Европейская солидарность», чтобы защититься от выдвинутых в свой адрес обвинений, Порошенко выбрал стратегию по дискредитации действующего президента Украины.

«Порошенко делает акцент на том, что Зеленский якобы старается обойти острые углы и не делает громкие заявления относительно России. Об этом он говорит своим избирателям, намекая на то, что Зеленский не всегда будет президентом и, вероятнее всего, вернётся в бизнес, в котором российский рынок очень интересен для него», — заявил собеседник RT.

В свою очередь, источник RT в украинском кабинете министров напомнил, что экс-президент много времени и сил потратил на то, чтобы сформировать на Украине ненависть к России и лично Владимиру Путину, а теперь обвиняет Зеленского в том, что он не делает того же самого.

«Порошенко, видимо, считает, что подобные обвинения ударят по рейтингу действующего президента. Он защищается всеми возможными способами, и, надо сказать, это у него неплохо получается», — считает чиновник.

«Явно не боится»

По мнению директора Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаила Погребинского, Порошенко вернулся в Киев, несмотря на подозрения в госизмене, поскольку «располагает гарантиями безопасности от западных стран», которые пообещали защищать его.

«Речь идёт в том числе об американском посольстве. Порошенко явно не боится, что ему могут предъявить и другие обвинения, например в коррупции, поскольку заручился поддержкой Запада, в том числе США. Если посольство Соединённых Штатов будет защищать Порошенко, значит, другие претензии ему предъявлены не будут», — отметил эксперт.

Экс-президент Украины Пётр Порошенко

© AP Photo/Mikhail Palinchak

Как пояснил Погребинский, Порошенко не хочет покидать Украину, поскольку намерен остаться в политике и не отказываться от тех активов, которые у него остались в стране. «Он ещё не вывел их в офшоры. Если Порошенко уедет, он может лишиться больших денег, а его фракция скукожится», — констатировал аналитик.

В свою очередь, преподаватель кафедры международной политики и зарубежного регионоведения Института общественных наук РАНХиГС Сергей Маргулис отметил, что Порошенко надеется принять участие в грядущих выборах и своим возвращением на Украину, а также явкой в суд пытается продемонстрировать электорату готовность бороться за власть.

«Сейчас он будет консолидировать своих сторонников и противников Зеленского, всеми силами показывать, что нынешняя власть не способна дать украинскому государству ничего хорошего. Вместе с тем предложение Порошенко Зеленскому помочь ему в противодействии РФ и Путину имеет нотки некоторого подхалимства и желания как-то выкрутиться из ситуации, связанной с предъявленными ему обвинениями», — сказал собеседник RT.

При этом Маргулис считает, что дело вполне может дойти до реального срока для Порошенко. «Ведь это главный политический конкурент Зеленского, для устранения которого действующий президент будет делать всё возможное», — заключил аналитик.