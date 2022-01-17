Экс-президент Украины Порошенко обвинил прокуроров в «брутальных нарушениях»

Бывший президент Украины Пётр Порошенко в ходе заседания суда в Киеве обвинил прокуроров в «брутальных нарушениях».

Как сообщает УНИАН, Порошенко, взяв слово в суде, отметил, что никаких доказательств того, что ему вручали подозрение, нет.

«Были совершены брутальные нарушения при оформлении подозрения. Подчеркну, что никаких доказательств не представлено и вручения законным способом подозрения не было», — сказал он.

Ранее Порошенко назвал сфальсифицированным уголовное дело против себя.

17 января в Киеве началось заседание суда, на котором рассматривается ходатайство об избрании меры пресечения Петру Порошенко по делу о государственной измене и реализации угля из Донбасса.