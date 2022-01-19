Сторонники Порошенко после митинга у здания суда направились к офису Зеленского

Сторонники бывшего президента Украины после митинга у здания суда, где Петру Порошенко избиралась мера пресечения, направились к офису главы государства Владимира Зеленского. Об этом сообщило РИА Новости.

По данным корреспондента агентства, несколько тысяч сторонников Порошенко выстроились колонной и отправились к офису Зеленского, заявив о намерении «передать привет».

Протестующие заявили, что их акция мирная. Колонну сопровождают сотрудники полиции.

Ранее Печерский районный суд Киева избрал Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства и обязал его сдать паспорта для выезда за границу. Порошенко фигурирует в деле о государственной измене и реализации угля из Донбасса.

Прокуратура просила арестовать бывшего президента на два месяца с возможностью внесения залога в размере 1 млрд гривен (около $35,7 млн).