Сторонники Порошенко после митинга у здания суда направились к офису Зеленского
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По данным корреспондента агентства, несколько тысяч сторонников Порошенко выстроились колонной и отправились к офису Зеленского, заявив о намерении «передать привет».
Протестующие заявили, что их акция мирная. Колонну сопровождают сотрудники полиции.
Ранее Печерский районный суд Киева избрал Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства и обязал его сдать паспорта для выезда за границу. Порошенко фигурирует в деле о государственной измене и реализации угля из Донбасса.
Прокуратура просила арестовать бывшего президента на два месяца с возможностью внесения залога в размере 1 млрд гривен (около $35,7 млн).