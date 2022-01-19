Сторонники Порошенко завершили акцию у офиса Зеленского в Киеве
- AP
Об этом информирует Интерфакс-Украина.
В завершение акции участники митинга зажгли фаеры и спели гимн Украины.
Ранее сообщалось, что полиция применила слезоточивый газ против сторонников Порошенко во время столкновений у здания суда, где проходило заседание об избрании ему меры пресечения по делу о госизмене.
До этого Печерский районный суд Киева избрал Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства и обязал его сдать паспорта для выезда за границу. Порошенко фигурирует в деле о государственной измене и реализации угля из Донбасса.
Прокуратура просила арестовать бывшего президента на два месяца с возможностью внесения залога в размере 1 млрд гривен (около $35,7 млн).