«Чревато новой фазой противостояния»: как развивается ситуация вокруг урегулирования конфликта на востоке Украины

Встреча в нормандском формате показала, что трое из четырёх его участников, включая Киев, не готовы выполнять Минские соглашения. Об этом заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак. По его словам, Берлин и Париж «с удовольствием поддаются» на «манипуляции» Киева. Ранее Козак назвал патовой ситуацию с урегулированием внутриукраинского конфликта. Он также констатировал, что Россия не увидела готовности Франции и Германии влиять на Киев в вопросе выполнения Минских соглашений. С точки зрения экспертов, если в текущих обстоятельствах Европа не окажет давления на Украину, то реального прогресса по реализации «Минска» достичь не удастся. Кроме того, как отмечают аналитики, невыполнение этих договорённостей может привести к очередному обострению в Донбассе.

Встреча в нормандском формате показала, что трое из четырёх его участников не готовы выполнять Минские соглашения. Об этом заявил заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак.

«Стало ясно совершенно, что все эти годы, семь лет — через два дня будет семь лет Минскому комплексу мер — мы вели такую игру. Оказалось, что трое из четырёх участников нормандского формата не готовы выполнять Минские соглашения», — сказал Козак журналистам.

В частности, по его словам, договорённости всё это время саботирует Киев. Напомним, что, помимо России и Украины, в переговорах нормандского формата участвуют также Германия и Франция. При этом, как подчеркнул Козак, Берлин и Париж «с удовольствием поддаются» на «манипуляции» Киева.

«(Они. — RT) поддерживают все те идеи и предложения, которые абсурдные абсолютно», — заявил замглавы администрации президента России.

Кроме того, Козак рассказал, что некоторое время назад Госдепартамент США разослал всем партнёрам по НАТО инструкции, как «заводить в тупик и затягивать» переговоры с Россией по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины.

Ранее по итогам дискуссий политических советников лидеров нормандского формата замглавы администрации президента России назвал патовой ситуацию с урегулированием конфликта на востоке Украины.

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«К сожалению, почти девять часов переговоров закончились без каких-то видимых, ощутимых результатов, выраженных в документах, — отметил Козак. — Мы (ранее. — RT) договорились о том, что нормандский формат во что бы то ни стало должен преодолеть все разногласия... относительно интерпретации Минских соглашений, поскольку нормандский формат — это контрольный механизм по отношению к минскому переговорному процессу в контактной группе. Но преодолеть эти разногласия сегодня не удалось».

Он также отметил, что Украина заняла непреклонную позицию, отказавшись преодолевать разногласия, касающиеся постконфликтного урегулирования ситуации в Донбассе.

«На словах у нас и с Германией, и с Францией было единое понимание, каким образом должны продвигаться вопросы в политической сфере, однако позиция Украины непреклонная. Отказались в этом документе — проекте заявления, который был предложен для рассмотрения, — даже цитировать Минские соглашения о том, что вопросы будущего постконфликтного статуса этих территорий должны решаться в консультациях и обсуждениях с представителями отдельных районов (Донбасса. — RT). Это ключевое разногласие, которое Украина отказалась согласовать», — сказал Козак.

Он также подчеркнул, что «любая констатация наличия разногласий по интерпретации» ключевых положений Минских соглашений в нормандском формате имеет разрушительный эффект для переговоров в контактной группе.

К тому же, как заявил замглавы администрации президента РФ, западные коллеги по нормандскому формату и Украина допускают публичные выступления о том, что Минские соглашения якобы обязана выполнить Москва. Однако, как подчеркнул Козак, «у России нет ни одного» такого обязательства.

«Спросили (у коллег по нормандскому формату. — RT): хорошо, вы часто призываете, чтобы Россия оказала воздействие на Донбасс, чтобы они выполнили Минские соглашения: назовите хоть одно обязательство по Минским соглашениям, которое не выполняет Донбасс. Ответ такой же: мы не знаем», — отметил замглавы администрации президента России.

Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак

РИА Новости

© Доминик Бутен

Он также рассказал, что на последних переговорах не увидел готовности Берлина и Парижа оказать давление на Киев в вопросе выполнения Минских соглашений. По его словам, Франция и Германия лишь продемонстрировали попытки «найти какую-то удобную нишу» для того, чтобы Украина продолжала проводимую ей линию.

«Твёрдой позиции о том, что необходимо выполнять Минские соглашения в соответствии с буквой и духом этих соглашений, в политической части (ещё раз повторяю мы обсуждали только политическую часть Минских соглашений), сегодня не продемонстрировали ни Германия, ни Франция. К великому нашему сожалению», — констатировал Козак.

Политический контекст

Напомним, политические советники лидеров стран «нормандской четвёрки» провели второй в этом году раунд переговоров. Первый состоялся 26 января в Париже. Тогда Дмитрий Козак также заявлял, что «прогресс практически нулевой». Кроме того, он сообщал, что все предложения донбасских республик остаются без внимания со стороны Киева.

«Донбасс как рыба об лёд бьётся, чтобы выполнить (Минские соглашения. — RT), есть масса всяких содержательных инициатив, дорожные карты, проекты законов, предложения по перемирию, предложения по обмену, предложения по открытию контрольных пунктов въезда-выезда — они все игнорируются только потому, что они исходят от Донбасса», — пояснил Козак.

Тогда он также призвал Киев осмыслить необходимость урегулирования внутриукраинского конфликта.

«Нужно выполнить Минские соглашения — последовательно, без виляний, без интерпретаций, без изъятий, без выборочного исполнения этих соглашений», — подчёркивал Козак.

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После этого, в интервью Associated Press, опубликованном 31 января, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Киев не может выполнить Минские соглашения в их текущем виде. Он также предостерёг Запад от попыток давления на украинские власти, чтобы заставить их вернуться к выполнению договорённостей.

В начале февраля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не будет выполнять Минские соглашения «на российских условиях».

Как сообщил журналистам, в свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 11 февраля, украинская сторона делает всё, чтобы не выполнять взятые на себя обязательства.

«На самом деле, задачу не нужно усложнять. Задача — это обеспечить реализацию минского комплекса мер, абсолютно чётко прописанного в определённой последовательности, где зафиксированы обязательства сторон. Задача в этом. Пока не удалось участникам переговоров (в нормандском формате. — RT) приблизиться к выполнению этой задачи», — констатировал Песков.

«Полный откат»

По мнению экспертов, безрезультатность последних переговоров в нормандском формате свидетельствует о категорическом отказе Украины от выполнения Минских соглашений.

«В частности, речь идёт о договорённостях, касающихся организации местных выборов и конституционной реформы, предусматривающей особый статус Донбасса. Украина попросту выставляет лидеров Германии и Франции пустословами, которых водят за нос, а они из-за своей неспособности надавить на Киев позволяют делать это и впредь», — отметила в беседе с RT замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова.

Луганск, 21 ноября 2014 года

Gettyimages.ru

© Viktor Koshkin/Anadolu Agency

По её мнению, украинские власти говорят то, что им удобно в каждой конкретной ситуации, касающейся урегулирования в Донбассе.

«Мы наблюдаем увещевания западных лидеров на двусторонних переговорах с Киевом, а затем полный откат, когда дело доходит до нормандского формата или контактной группы. Но если Европа не применит реальных рычагов давления на Украину, не опасаясь обвинений в «предательстве друзей», то никакого результата достичь не удастся», — говорит Федосова.

По словам старшего научного сотрудника Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимира Оленченко, последние переговоры в нормандском формате в очередной раз наглядно продемонстрировали, что именно Украина является стороной, которая изо всех сил сопротивляется выполнению Минских соглашений.

«Невыполнение этих договорённостей катастрофично, потому что замены им не существует. Игнорирование Минских соглашений означает обострение конфликта на востоке Украины. Россия такого исхода не желает и делает всё, чтобы это предотвратить. Франция и Германия хоть публично и заявляют о том, что решение вопроса может быть только политическим или дипломатическим, на деле никак не мотивируют Украину к выполнению Минских соглашений», — отметил аналитик в беседе с RT.

Он назвал позицию Германии и Франции «половинчатой».

«Публично они поддерживают идею того, что Киев должен следовать Минским соглашениям, однако при этом они не стали оказывать влияние на Украину, не проявили необходимой принципиальности и настойчивости. Это говорит о том, что Берлин и Париж не отдают себе отчёта в том, что ситуация вокруг конфликта в Донбассе сложилась очень серьёзная. До немецких и французских партнёров не доходит, что саботирование Минских договорённостей чревато новой фазой военного противостояния», — рассуждает Оленченко.

По его мнению, французское и германское руководство в настоящее время «не проявляет самостоятельности в процессе урегулирования ситуации на Украине».

«Украинский вопрос — лишь один из аспектов зависимости Парижа и Берлина от НАТО и США», — считает аналитик.

При этом, с его точки зрения, Киев целенаправленно и «методично перекрывает пути решения конфликта политическими средствами».

Техника ВСУ в Донбассе, 10 февраля 2022 года

AP

© Vadim Ghirda

«Украина не скрывает желания торпедировать Минские соглашения, несмотря на то, что этот документ утверждён Совбезом ООН. Такое поведение Киева можно лишь охарактеризовать как крайне провокационное», — говорит эксперт.

В то же время он выразил уверенность, что Россия не позволит внутриукраинскому конфликту «развиваться так, как этого хочет Запад или Украина».

«Москва приложит все усилия, чтобы удержать процесс в рамках политического урегулирования. Россия намерена добиться того, чтобы западные партнёры и Киев в конце концов осознали отсутствие мирной альтернативы Минским договорённостям», — заключил Оленченко.