Кулеба заявил, что за последние месяцы Украина получила около $1,5 млрд поддержки

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что за последние месяцы Украина получила около $1,5 млрд поддержки от западных партнёров.
Кулеба заявил, что за последние месяцы Украина получила около $1,5 млрд поддержки
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«Усилилась международная поддержка Украины политическая, экономическая и в аспекте безопасности. За эти недели и месяцы мы получили более $1,5 млрд», — заявил Кулеба.

По его словам, Киев также получил более 1 тыс. тонн оружия и военного оборудования. 

1 февраля Еврокомиссия одобрила выделение Украине кредита в €1,2 млрд макрофинансовой помощи.

В январе президент Украины Владимир Зеленский провёл телефонные переговоры с главой Еврокомиссии и поблагодарил фон дер Ляйен «за последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности» Украины.

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