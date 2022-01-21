Президент Украины Владимир Зеленский провёл телефонные переговоры с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера.

«Глава государства проинформировал собеседницу о развитии ситуации безопасности вдоль границ Украины и в Донбассе», — говорится в заявлении.

Уточняется, что Зеленский поблагодарил фон дер Ляйен «за последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности» Украины.

«Лидеры согласились с необходимостью продолжения совместных скоординированных усилий с целью недопущения эскалации конфликта», — добавили в пресс-службе Зеленского.