Зеленский провёл телефонные переговоры с главой Еврокомиссии
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«Глава государства проинформировал собеседницу о развитии ситуации безопасности вдоль границ Украины и в Донбассе», — говорится в заявлении.
Уточняется, что Зеленский поблагодарил фон дер Ляйен «за последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности» Украины.
«Лидеры согласились с необходимостью продолжения совместных скоординированных усилий с целью недопущения эскалации конфликта», — добавили в пресс-службе Зеленского.