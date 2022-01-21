Зеленский провёл телефонные переговоры с главой Еврокомиссии

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Президент Украины Владимир Зеленский провёл телефонные переговоры с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера.
Зеленский провёл телефонные переговоры с главой Еврокомиссии
  • © president.gov.ua

«Глава государства проинформировал собеседницу о развитии ситуации безопасности вдоль границ Украины и в Донбассе», — говорится в заявлении.

Уточняется, что Зеленский поблагодарил фон дер Ляйен «за последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности» Украины.

«Лидеры согласились с необходимостью продолжения совместных скоординированных усилий с целью недопущения эскалации конфликта», — добавили в пресс-службе Зеленского.

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