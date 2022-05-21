«Близорукая политика»: почему в США заявили об ущербе для американцев из-за выделения Украине финансовой помощи

Поспешность Белого дома в решении выделить Киеву помощь на $40 млрд вредит американцам и ведёт к росту напряжённости. Такого мнения придерживается руководство организации «Обеспокоенные ветераны за Америку». В структуре подчеркнули, что конгресс «автоматом одобряет» очередной масштабный пакет помощи Украине «при отсутствии всякой ясности», как это служит интересам США. В организации уверены, что законодатели должны серьёзно задуматься, как такие решения могут повлиять на экономику и обороноспособность Соединённых Штатов. Эксперты называют решение Вашингтона выделить многомиллиардную помощь киевскому режиму очередным свидетельством близорукой политики администрации Байдена, которая стремится создать проблемы для России в ущерб интересам собственных граждан.

Поспешность властей США в предоставлении Киеву помощи на $40 млрд, включая военную, вредит американцам. Об этом заявил замдиректора организации «Обеспокоенные ветераны за Америку» (CVA) Расс Дуэрстин, слова которого приводит пресс-служба структуры.

«Досадно видеть, как конгресс автоматом одобряет очередной масштабный пакет помощи Украине при отсутствии всякой ясности о том, в чём заключается стратегия администрации Байдена, и о том, как это служит интересам Америки, — сказал Дуэрстин. — Спешка Вашингтона вредит как американцам, так и украинцам, поскольку ведёт к риску затягивания войны и росту напряжённости».

Он полагает, что американские законодатели должны серьёзно задуматься о том, как повлияют на обороноспособность и экономику США «подобные законопроекты о масштабных расходах».

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Ранее сенат одобрил проект закона о выделении дополнительных ассигнований на $40 млрд с целью оказать помощь Украине, в том числе поставками вооружений.

Как говорится в заявлении президента страны Джо Байдена, опубликованном на сайте Белого дома, запрошенные им средства позволят Вашингтону направить ещё больше оружия Киеву, «восполнить собственные запасы и поддержать американский военный контингент, размещённый на территории (стран. — RT) НАТО». В свою очередь, в Кремле подчеркнули, что ВС России тщательно отслеживают поставки западного оружия Украине.

При этом 11 республиканцев в верхней палате конгресса проголосовали против этой инициативы. Так, сенатор Рэнд Пол в своём Twitter написал, что выделение такой помощи не соответствует национальным интересам США.

«Если бы конгресс действительно считал, что выделение $40 млрд Украине отвечает интересам нашей страны, они с лёгкостью могли бы набрать эту сумму, обложив всех налогоплательщиков (дополнительным. — RT) налогом в $500. На мой взгляд, они решили эти деньги одолжить, поскольку американцы могут попросту посчитать, что эти лишние $500 могут потребоваться им на бензин», — подчеркнул Пол.

Заседание сената США

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Ранее в интервью изданию Breitbart сенатор предположил, что для выделения очередного пакета военной помощи Киеву Соединённые Штаты будут вынуждены занимать деньги у Китая.

«Думаю, важно понимать, что (своих. — RT) денег у нас на это нет. Чтобы отправить средства Украине, нам нужно одолжить их у Китая. Мне кажется, в какой-то мере большинство это понимает, и многие республиканцы укажут на это, если дело касается новой социальной программы, но, когда речь идёт о военной помощи другой стране, они считают, что да, на это одолжить можно, это оправданно», — объяснил законодатель.

«Откровенная пощёчина»

Стоит отметить, что сенатор Пол не в первый раз выступает против выделения Киеву многомиллиардной помощи. Так, 12 мая во время заседания верхней палаты он заявил, что США не могут спасать Украину, обрекая на гибель собственную экономику. По подсчётам законодателя, одобренные Соединёнными Штатами расходы на Украину составляют около $60 млрд, включая новый пакет на $40 млрд, который, как заметил Пол, превышает траты США за первый год конфликта в Афганистане.

Сенатор также считает, что деньги, выделяемые на нужды Киева, могли бы пойти на финансирование американских госведомств.

«$60 млрд — это почти весь бюджет Госдепартамента и больше, чем бюджет Министерства внутренней безопасности и Министерства энергетики. А конгресс хочет продолжать тратить и тратить», — отметил законодатель.

По словам Пола, с госдолгом в $30 трлн Соединённые Штаты не могут себе позволить быть мировым полицейским. Как он написал после заседания сената в своём Twitter, $40 млрд на нужды Киева — угроза национальной безопасности США и «откровенная пощёчина миллионам налогоплательщиков».

«Будут списаны в убытки»

Опрошенные RT эксперты считают, что позиции критиков политики Белого дома по Украине созвучны с настроениями многих американцев.

«Претензии Белого дома и конгресса относительно решений о предоставлении Украине очередного пакета помощи, когда экономика, мягко говоря, не в лучшей форме, широко распространены в Соединённых Штатах. Многие американцы хотели бы, чтобы власти обратили внимание на внутренние проблемы, возникающие в первую очередь из-за галопирующей инфляции», — заявил в беседе с RT руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк.

Он также допустил, что эффективность расходования средств, выделяемых Киеву, может быть крайне низкой по целому ряду причин.

«Во-первых, до Украины дойдёт не вся сумма, а только её часть. Очень большая доля средств, скорее всего, прилипнет к рукам руководителей оружейных компаний в США, поставщиков, подрядчиков, консультантов и экспертов. Во-вторых, ВС России уже ликвидирует западное оружие, которое поступает на Украину, в том числе и американское. После того как завершится спецоперация РФ, все текущие расходы, связанные с украинским вопросом, Вашингтон спишет в убытки», — полагает Батюк.

Белый дом

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В свою очередь, политолог-американист Малек Дудаков также считает, что деньги, выделенные на нужды Киева, будут потрачены неэффективно.

«Такой транш может быть частично «распилен» как в США, так и на Украине. Особенно это очевидно на фоне того, как разваливается киевская государственная машина и как оружейные компании норовят обогатиться на производстве оружия», — отметил аналитик в беседе с RT.

По его словам, в этом контексте заявления сенатора Пола и общественного деятеля Дуэрстина о негативных последствиях для США из-за их поддержки Киева соответствуют действительности.

«Нельзя с ними не согласиться. Они выступают за более рациональный внешний курс США, ориентированный на решение собственных задач, а не на попытки ослабить Россию, накачивая оружием Украину. Выделение огромных сумм на этот конфликт — очередное свидетельство близорукой политики администрации Байдена, на которой лежит ответственность за негативные последствия для самой Америки», — говорит Дудаков.

Дудаков также считает, что многомиллиардное финансирование киевского режима отражает реальное отношение американских властей к гражданам страны.

«О них просто забывают, несмотря на то что в Соединённых Штатах обострились внутренние проблемы, особенно в экономике и энергетике. Всё это выглядит как издевательство над собственным народом. Огромные деньги, выделяемые на поддержку украинских властей, могли бы пойти на оказание помощи населению», — уверен аналитик.

Между тем, как прогнозирует Владимир Батюк, США продолжат придерживаться намеченного курса, который нацелен на создание проблем для России.