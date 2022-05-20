«Сдержать Россию всеми способами»: что стоит за утверждением кандидатуры Бриджит Бринк на должность посла США на Украине

Короткая ссылка
Ирина Таран, Максим Лобанов
Сенат конгресса США утвердил выдвинутую Джо Байденом кандидатуру Бриджит Бринк на должность американского посла на Украине. Как заявили в верхней палате конгресса, перед лицом предстоящих вызовов «решимость Запада непоколебима», как и очевидна разделяемая обеими партиями готовность США продолжить оказывать поддержку Киеву. По мнению самой Бринк, Соединённые Штаты проигрывают в борьбе с дезинформацией, связанной с украинским вопросом, поэтому Вашингтону нужно проявлять креативность и инновационность в этом направлении. По словам экспертов, кандидатура Бринк была одобрена сенатом, поскольку она будет действовать в интересах демократической администрации и большинства американских законодателей, которые намерены продолжать накачивать Украину оружием с целью «превратить эту страну в форпост против России».
«Сдержать Россию всеми способами»: что стоит за утверждением кандидатуры Бриджит Бринк на должность посла США на Украине
  • Конгресс США / кандидат на должность американского посла на Украине Бриджит Бринк
  • Gettyimages.ru
  • © Tetra Images - Henryk Sadura, Aziz Karimov/Pacific Press/LightRocket

Сенат конгресса США утвердил выдвинутую главой Белого дома Джо Байденом кандидатуру Бриджит Бринк на должность американского посла на Украине. Об этом сообщил комитет сената по международным отношениям в своём официальном аккаунте в Twitter.

«Гордимся, что возглавили усилия по быстрому утверждению достопочтенной Бриджит Бринк на должность посла на Украине. Перед лицом предстоящих вызовов мы подтвердили худшие опасения (президента России Владимира. — RT) Путина: решимость Запада непоколебима, и также в полной мере очевидна неизменная, разделяемая обеими партиями готовность США оказывать поддержку Украине», — говорится в сообщении.

Ранее кандидатуру Бринк одобрил комитет сената США по международным отношениям.

Также по теме
Конгресс США / Флаг Украины «Угроза национальной безопасности»: почему в США заблокировали ускоренное принятие нового пакета помощи Украине
Сенатор Рэнд Пол заблокировал голосование в ускоренном формате по выделению Киеву очередного транша помощи почти на $40 млрд, в том...

«Это стало мощным сигналом того, что поддержка Украины со стороны США лишь усиливается», — говорилось в сообщении комитета, размещённом на его странице в Twitter.

10 мая, ещё будучи кандидатом на пост посла Соединённых Штатов в Киеве, во время выступления в Капитолии Бринк ответила на вопрос сенатора Роба Портмана, каким образом «лучше противостоять усилиям России по оправданию вторжения (на Украину. — RT)».

«Мы можем просто прикладывать больше усилий, всё больше и больше усилий — вот чего бы мне хотелось, — заявила Бринк. — Мы проигрываем (в этом направлении. — RT) и в плане средств, и в плане ресурсов, и в плане тактики. Мы должны делать всё, что в наших силах. Это непросто. Дезинформация широко распространяется в Европе и в других местах».

По словам Бринк, Соединённым Штатам нужно проявлять креативность и инновационность — «то, чем бюрократические аппараты не всегда отличаются».

«Но именно это нам нужно делать, чтобы справиться с данной проблемой (дезинформацией. — RT). Она представляет серьёзную угрозу для нас и нашего образа жизни», — заявила кандидат на пост посла США на Украине.

  • Киев
  • Gettyimages.ru
  • © John Coletti

«Начала свою карьеру в Белграде»

Напомним, должность главы американского диппредставительства в Киеве оставалась вакантной с мая 2019 года, когда администрация экс-президента Дональда Трампа отозвала тогдашнего посла Мари Йованович, обвинив её в нелояльности к главе Белого дома. Временным поверенным в делах США на Украине была назначена Кристина Квин.

С предложением передать Бринк руководство посольством США на Украине Джо Байден выступил 25 апреля. Об этом говорилось в заявлении Белого дома. На следующий день своё предложение президент США направил в сенат для утверждения. На момент выдвижения её кандидатуры Бринк занимала пост главы дипведомства Соединённых Штатов в Словакии.

«До этого она работала старшим советником и заместителем помощника государственного секретаря в Бюро по делам Европы и Евразии Государственного департамента США, отвечая за вопросы, связанные с Восточной Европой и Кавказом. Она также занимала должность заместителя главы миссии в посольствах США в Ташкенте (Узбекистан) и Тбилиси (Грузия)», — говорится в сообщении Белого дома.

Также по теме
Белый дом / применение американского переносного зенитно-ракетного комплекса Stinger «Курс на эскалацию»: как США планируют нарастить поставки вооружений на Украину
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки приветствовала одобрение палатой представителей конгресса США законопроекта о выделении...

В документе подчёркивается, что в составе дипломатической службы Бринк работает уже 25 лет и «сосредоточивала внимание на продвижении политики США в Европе и Евразии».

«Она была директором по вопросам Эгейского моря и Южного Кавказа в Совете национальной безопасности США и работала в Государственном департаменте в качестве заместителя директора по делам Южной Европы, специального помощника заместителя госсекретаря по политическим вопросам и референта по вопросам Кипра. Она начала свою карьеру в Белграде (Сербия)», — отмечается в сообщении Белого дома.

В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен отметил в своём Twitter, что после трёхмесячного перерыва Вашингтон возобновил работу американского посольства в Киеве.

«Звёздно-полосатое знамя вновь развевается над посольством в Киеве. Объявляю, что мы официально возобновили деятельность (нашего. — RT) посольства в украинской столице», — написал он.

  • Посольство США в Киеве
  • Gettyimages.ru
  • © John Moore

В тот же день на официальном сайте Госдепа появилось аналогичное заявление Блинкена, в котором подчёркивалось, что Соединённые Штаты полны решимости противостоять грядущим вызовам и подтверждают свою приверженность правительству Украины.

«Должен быть предельно лоялен»

Как отметил в беседе с RT ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, сенат одобрил кандидатуру Бриджит Бринк на должность американского посла на Украине, поскольку такая фигура будет действовать в интересах администрации Байдена и большинства американских законодателей, которые хотят продолжать накачивать Украину вооружением, чтобы «превратить эту страну в форпост против России».

«Все эти люди хотят добиться стратегического поражения РФ. Новый посол должен быть предельно лоялен Байдену и видеть в России геополитического противника. Цели Бринк и главы Белого дома сходятся с интересами двухпартийного консенсуса — сдержать Россию всеми способами, которые только возможны. Украина выступает как средство сдерживания, расходный материал», — заявил эксперт.

Блохин полагает, что основной задачей Бринк будет отнюдь не разрешение украинского кризиса дипломатическим путём, а его обострение.

«Байден хочет создать из Украины второй Афганистан, продолжая накачивать её вооружением. И в этом, как он надеется, ему поможет новый посол в Киеве. Учитывая, что Бринк уже работала в Восточной Европе, глава Белого дома рассчитывает на этот её опыт. Примечательно, что именно при Бринк Словакия поставила на Украину ЗРК С-300. Вполне возможно, что тут есть определённая связь. У Бринк в целом воинственный настрой по украинскому вопросу и в отношении России. Для Байдена это лучшие качества для нового посла на Украине», — считает аналитик.

Также по теме
Здание посольства России в Вашингтоне «Не получится поставить на колени»: Антонов заявил о целях США нанести ущерб России и «воевать до последнего украинца»
За действиями Белого дома, поставляющего оружие Киеву, скрывается стремление любыми способами затянуть российскую спецоперацию на...

Блохин также отметил, что Бринк, учитывая её позицию, может способствовать антироссийской пропаганде на Украине, а также «участвовать в формировании новых фейков, чтобы очернить РФ».

«Киев в сотрудничестве с американскими и западными партнёрами уже создал запредельное количество фейков. И такая работа, по мнению Вашингтона, не должна прекращаться. Во время своего выступления в сенате Бринк фактически это подтвердила. Запад во главе с США ведёт гибридную войну против России, включая информационную. И новый посол будет колоссально в это вовлечена», — сказал он.

По мнению Блохина, в этом контексте возобновление работы американского посольства на Украине не случайно.

«Через это дипведомство США в Киеве Вашингтону легче синхронизировать свои действия с киевскими властями, передавать новые инструкции украинской стороне, держать всё под своим контролем», — полагает эксперт.

В свою очередь, политолог Александр Асафов назвал кандидатуру Бринк «очередной говорящей головой», которая будет сфокусирована на информационной войне.

«Бринк будет заниматься антироссийской повесткой. Она работала на постсоветском пространстве, в том числе со славянскими странами, имела дело с государствами Южной Европы, когда занимала пост в Госдепартаменте. В связи с этим Байден посчитал, что у неё есть достаточная квалификация, чтобы выполнять функции посла на Украине, которые во многом сведутся к дискредитации России», — заявил аналитик в разговоре с RT.

  • Президент США Джо Байден
  • AP
  • © Andrew Harnik

Асафов допускает, что Бринк будет способствовать интенсификации антироссийской пропаганды на Украине.

«Этот процесс идёт постоянно, но сейчас, по всей видимости, Вашингтон хочет подлить ещё больше масла в огонь. Есть данные о подготовке новых фейковых историй, потому что у старых уже вышел срок годности, они слишком быстро разоблачаются и люди в них уже не верят. Так что нужно генерировать что-то новое», — считает аналитик.

По мнению Асафова, США возобновили работу американского посольства в Киеве, поскольку оно сейчас будет «очень востребовано».

«На Украину едут и военные с американскими паспортами, и управленческие кадры, и политики. Несмотря на официальные призывы Вашингтона не посещать регион, американцев на Украине очень много», — заключил эксперт.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить