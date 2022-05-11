Кандидат на пост посла США в Киеве Бринк признала победу России в инфовойне по Украине

Россия одерживает победу в информационном поле по освещению ситуации вокруг Украины, заявила кандидат на должность посла США в Киеве Бриджит Бринк в ходе выступления на слушаниях в комитете по иностранным делам сената конгресса.

Как сообщает ТАСС, сенатор Роб Портман отметил, что в инфополе Россия превосходит Запад, как российские силы превосходят украинские. Он спросил у Бринк, что должны сделать в США, чтобы «лучше противодействовать попыткам России оправдать» военную спецоперацию на Украине.

«Я согласна с вами. Нас превзошли и переиграли. Мы должны прикладывать как можно больше усилий. Это вызов», — ответила Бринк.

Ранее пресс-служба Совета национальной безопасности Белого дома сообщила, что Соединённые Штаты вводят санкции против российских телеканалов — Первого, «России-1» и НТВ.

Уточняется, что компании из США больше не смогут сотрудничать с телеканалами.

Американский сенатор от Республиканской партии Рэнд Пол назвал правительство США главным распространителем дезинформации в истории.