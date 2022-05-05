Американский сенатор Пол назвал власти США главными распространителями дезинформации

Американский сенатор от республиканской партии Рэнд Пол назвал правительство США главным распространителем дезинформации в истории.

Как сообщает ТАСС, так он в ходе слушаний в одном из комитетов Сената Конгресса США отреагировал на создание Министерством внутренней безопасности (МВБ) совета по противодействию дезинформации (Disinformation Governance Board).

«Вы понятия не имеете, что такое дезинформация... Знаете, кто является главным распространителем дезинформации в мировой истории? Правительство США», — заявил Пол.

Сенатор проиллюстрировал своё обвинение примером распространения властями США дезинформации о наличии у Ирака оружия массового уничтожения.

Ранее пресс-секретарь постпредства России при ООН Федор Стржижовский в ходе заседания комитета организации по информации заявил, что западные медиа выбрали язык фейков и дезинформации в освещении российской военной спецоперации на Украине.