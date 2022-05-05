Дипломат России при ООН Стржижовский указал на фейки Запада по спецоперации на Украине

Западные медиа выбрали язык фейков и дезинформации в освещении российской военной спецоперации на Украине, заявил пресс-секретарь постпредства России при ООН Федор Стржижовский в ходе заседания комитета организации по информации.

В ответ на обвинения западных представителей в распространении дезинформации о спецоперации он отметил, что эти заявления расходятся с реальностью. Дипломат подчеркнул, что все релизы от российских государственных органов, включая Минобороны России, содержат только проверенную информацию.

«Язык фейков и дезинформации выбрали как раз западные медиа. Большинство фейков разоблачаются в течение нескольких часов, но остаются в медиапространстве и успевают ввести в заблуждение большое количество потребителей информации», — цитирует Стржижовского РИА Новости.

Он отметил, что на Украине «не отстают от западных покровителей» и помимо вранья о ходе боевых действий Киев замалчивает информацию об организуемых Россией гуманитарных коридорах.

Ранее стало известно, что украинские пользователи создают в Telegram чаты для запугивания российских граждан в приграничных с Украиной районах России.