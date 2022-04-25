Украинские пользователи создают в Telegram чаты для запугивания россиян в приграничных районах

Украинские пользователи создают в Telegram чаты для запугивания российских граждан в приграничных с Украиной районах России.

К примеру, несколько подобных чатов действуют на территории Белгородской области. Общее число участников чатов, которые распространяют фейки, — несколько тысяч.

В этих чатах распространяются фейковые сообщения для запугивания россиян. Также там украинские пользователи координируют усилия против ресурсов, которые неугодны националистам с Украины.

13 апреля МЧС назвало фейком сообщения о планах ввести «красный» уровень опасности в Белгородской области.