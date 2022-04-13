МЧС назвало фейком сообщения о планах ввести «красный» уровень опасности в Белгородской области

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Главное управление МЧС по Белгородской области назвало фейком сообщения о якобы планируемом введении «красного» уровня опасности в регионе. Жителям рекомендовали доверять только официальной информации.
МЧС назвало фейком сообщения о планах ввести «красный» уровень опасности в Белгородской области
  • РИА Новости

Как говорится в сообщении на сайте главка, жители области сообщили, что им поступают звонки с неизвестных номеров, зарегистрированных не в России. По их словам, звонящие представляются сотрудниками МЧС и сообщают, что «якобы в скором времени будет введён «красный» уровень опасности, рекомендуют подготовить запас воды и не выходить из дома». 

«Главное управление МЧС России по Белгородской области сообщает: эта информация не соответствует действительности и является фейком», — отметили в главке.

В МЧС заявили, что цель фейка — посеять панику среди населения, и рекомендовали доверять только информации, размещённой на официальных ресурсах федеральных и региональных органов власти.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в регионе до 25 апреля введён повышенный («жёлтый») уровень террористической опасности.

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