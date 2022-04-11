В Белгородской области до 25 апреля ввели режим повышенной террористической опасности

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в регионе до 25 апреля введён повышенный («жёлтый») уровень террористической опасности.
В Белгородской области до 25 апреля ввели режим повышенной террористической опасности
  • РИА Новости

«С сегодняшнего дня и до 25 апреля на территории всей области введён «жёлтый» уровень террористической опасности», — написал он в Telegram.

Гладков добавил, что данный режим позволяет консолидировать усилия властей, силовых структур и населения.

Губернатор призвал по возможности воздержаться от посещения мест массового пребывания людей, а при нахождении в общественных местах иметь при себе документы.

«Бояться этого (введения уровня повышенной террористической опасности. — RT) не надо, надо действовать слаженно», — отметил политик.

Ранее в Брянской области установили высокий уровень террористической угрозы с 11 до 25 апреля.

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