В Белгородской области до 25 апреля ввели режим повышенной террористической опасности

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в регионе до 25 апреля введён повышенный («жёлтый») уровень террористической опасности.

«С сегодняшнего дня и до 25 апреля на территории всей области введён «жёлтый» уровень террористической опасности», — написал он в Telegram.

Гладков добавил, что данный режим позволяет консолидировать усилия властей, силовых структур и населения.

Губернатор призвал по возможности воздержаться от посещения мест массового пребывания людей, а при нахождении в общественных местах иметь при себе документы.

«Бояться этого (введения уровня повышенной террористической опасности. — RT) не надо, надо действовать слаженно», — отметил политик.

Ранее в Брянской области установили высокий уровень террористической угрозы с 11 до 25 апреля.