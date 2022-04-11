В Брянской области объявили высокий уровень террористической опасности

В Брянской области установили высокий уровень террористической угрозы с 11 до 25 апреля. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

«Решением председателя антитеррористической комиссии в Брянской области на территории Брянской области установлен высокий («жёлтый») уровень террористической опасности сроком на 15 суток — с 14:00 11 апреля до 14:00 25 апреля», — заявили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в приграничных районах Воронежской области ввели «жёлтый» уровень террористической угрозы.

Также стало известно, что в Курской области с 11 апреля введут высокий уровень террористической опасности.