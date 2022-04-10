В Курской области с 11 апреля введут высокий уровень террористической опасности в связи с возможными провокациями украинских националистов. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.

«В связи с возможными провокациями со стороны украинских националистов в Курской области с 11 апреля будет введён жёлтый уровень террористической опасности», — написал Старовойт в Telagram.

По его словам, «жёлтый», согласно шкале, означает высокий уровень опасности.

Ранее сообщалось, что со стороны Украины из миномётов обстрелян погранпост в районе Елизаветовки в Курской области.

Пострадавших и разрушений нет.

В конце марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о взрывах в районе села Красный Октябрь. По его словам, жертв и пострадавших среди жителей нет.