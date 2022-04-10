В Курской области с 11 апреля введут высокий уровень террористической опасности

Короткая ссылка
В Курской области с 11 апреля введут высокий уровень террористической опасности в связи с возможными провокациями украинских националистов. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.
В Курской области с 11 апреля введут высокий уровень террористической опасности
  • РИА Новости

«В связи с возможными провокациями со стороны украинских националистов в Курской области с 11 апреля будет введён жёлтый уровень террористической опасности», — написал Старовойт в Telagram.

По его словам, «жёлтый», согласно шкале, означает высокий  уровень опасности.

Ранее сообщалось, что со стороны Украины из миномётов обстрелян погранпост в районе Елизаветовки в Курской области.

Пострадавших и разрушений нет.

В конце марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о взрывах в районе села Красный Октябрь. По его словам, жертв и пострадавших среди жителей нет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить