Губернатор Белгородской области сообщил о взрывах в районе села Красный Октябрь

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о взрывах в районе села Красный Октябрь. По его словам, жертв и пострадавших среди жителей нет.

«Сейчас на территории Белгорода и Белгородского района слышны взрывы. Инцидент произошёл в районе села Красный Октябрь», — написал Гладков в Telegram-канале.

По его словам, глава села прибыл на место происшествия и находится на связи с губернатором.

«Жертв и пострадавших среди жителей нет. Разрушений на территории посёлка нет», — заявил Гладков.

Он добавил, что на месте происшествия работают экстренные службы.

Губернатор пообещал сообщить подробности о причинах произошедшего позже.

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