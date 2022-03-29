Губернатор Курской области сообщил об обстреле пропускного пункта со стороны Украины

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Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле пропускного пункта в посёлке Тёткино со стороны Украины.
Губернатор Курской области сообщил об обстреле пропускного пункта со стороны Украины
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

Об этом губернатор сообщил в своём Telegram.

«Сегодня, 29 марта, со стороны Украины был обстрелян пропускной пункт в посёлке Тёткино. Ответным огнём наших доблестных военнослужащих огневая точка была подавлена. Обошлось без потерь и разрушений. Прошу не поддаваться панике, ситуация находится под контролем», — написал Старовойт.

23 марта сообщалось, что на территории одного из сёл в Белгородской области разорвался снаряд, выстрел был произведён со стороны Украины.

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