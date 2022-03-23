В Белгородской области жители села пострадали от разрыва украинского снаряда

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На территории одного из сёл в Белгородской области разорвался снаряд, выстрел был произведён со стороны Украины, есть пострадавшие, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
В Белгородской области жители села пострадали от разрыва украинского снаряда
  • © РИА Новости / Константин Морозов

«Произошло ЧП — был выстрел со стороны Украины в нашу сторону. Снаряд разорвался в селе, есть пострадавшие. Им сейчас оказывается вся необходимая помощь», — сообщил он в Telegram.

Для безопасности жителей Журавлёвки и Нехотеевки администрация Белгородского района вводит в этих сёлах режим ЧС.

24 февраля Следственный комитет России возбудил уголовное дело после попадания снарядов украинской армии по населённым пунктам в Белгородской области.

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