В Белгородской области жители села пострадали от разрыва украинского снаряда

На территории одного из сёл в Белгородской области разорвался снаряд, выстрел был произведён со стороны Украины, есть пострадавшие, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Произошло ЧП — был выстрел со стороны Украины в нашу сторону. Снаряд разорвался в селе, есть пострадавшие. Им сейчас оказывается вся необходимая помощь», — сообщил он в Telegram.

Для безопасности жителей Журавлёвки и Нехотеевки администрация Белгородского района вводит в этих сёлах режим ЧС.

24 февраля Следственный комитет России возбудил уголовное дело после попадания снарядов украинской армии по населённым пунктам в Белгородской области.