СК возбудил дело после попадания снарядов ВСУ по населённым пунктам в Белгородской области
- РИА Новости
«В результате прямых попаданий снарядов по населённым пунктам Белгородского и Ровеньского районов Белгородской области двоим российским гражданам и одному ребёнку 2015 года рождения причинены телесные повреждения, уничтожен один жилой дом, повреждены восемь домов и один автомобиль», — говорится в сообщении СК.
Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство двух и более лиц, совершённого общеопасным способом.
«Устанавливаются все обстоятельства совершённого преступления и лица, причастные к нему», — подчеркнули в ведомстве.
Ранее глава администрации Горловки Иван Приходько сообщил о гибели мирной жительницы в результате обстрела со стороны ВСУ.