СК возбудил дело после попадания снарядов ВСУ по населённым пунктам в Белгородской области

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после попадания снарядов украинской армии по населённым пунктам в Белгородской области.

«В результате прямых попаданий снарядов по населённым пунктам Белгородского и Ровеньского районов Белгородской области двоим российским гражданам и одному ребёнку 2015 года рождения причинены телесные повреждения, уничтожен один жилой дом, повреждены восемь домов и один автомобиль», — говорится в сообщении СК.

Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство двух и более лиц, совершённого общеопасным способом.

«Устанавливаются все обстоятельства совершённого преступления и лица, причастные к нему», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее глава администрации Горловки Иван Приходько сообщил о гибели мирной жительницы в результате обстрела со стороны ВСУ.