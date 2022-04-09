В Курской области со стороны Украины обстрелян погранпост

Со стороны Украины из миномётов обстрелян погранпост в районе Елизаветовки в Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт. Пострадавших и разрушений нет, отметил он.

«Сегодня вечером со стороны Украины из миномётов был обстрелян пограничный пост в районе населённого пункта Елизаветовка Глушковского района. Никто не пострадал, разрушений нет», — написал он в Telegram.

Ответным огнём российских пограничников и вооружённых сил огневая точка была подавлена, добавил губернатор.

«Держу постоянную связь с военными. Ситуация в приграничных районах под контролем, прошу жителей сохранять спокойствие», — подытожил Старовойт.

В конце марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о взрывах в районе села Красный Октябрь. По его словам, жертв и пострадавших среди жителей нет.