В приграничных районах Воронежской области ввели «жёлтый» уровень террористической угрозы

В двух граничащих с Украиной районах Воронежской области ввели «жёлтый» уровень террористической угрозы в связи с возможными провокациями националистов, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Он напомнил, что во время спецоперации ВС России на территориях Украины, ДНР и ЛНР острее встали вопросы антитеррористической защищённости из-за риска провокаций украинских националистов.

«Наши Кантемировский и Россошанский районы являются приграничными. Поэтому я принял решение о введении в этих двух муниципалитетах «жёлтого» уровня террористической опасности», — написал он в своём Telegram.

Гусев пояснил, что это средний уровень из трёх существующих.

«Мера эта исключительно профилактическая: обстановка в Воронежской области остаётся полностью спокойной и абсолютно контролируемой властями и правоохранителями», — подчеркнул губернатор.

Режим будет действовать 15 суток с 11 апреля. Он предполагает усиление работы структур, которые обеспечивают правопорядок и безопасность.

Также с 11 апреля в Курской области вводится высокий уровень террористической опасности в связи с возможными провокациями украинских националистов.

9 апреля со стороны Украины из миномётов был обстрелян погранпост в районе Елизаветовки в Курской области. Пострадавших и разрушений нет.

В конце марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о взрывах в районе села Красный Октябрь. По его словам, жертв и пострадавших среди жителей нет.