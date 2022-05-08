США вводят санкции против трёх российских телеканалов
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«США вводят санкции против трёх самых популярных российских телеканалов, прямо или косвенно контролируемых государством: Первого, «России-1» и НТВ», — цитирует РИА Новости сообщение.
Уточняется, что компании из США больше не смогут сотрудничать с телеканалами.
Ранее Минфин Соединённых Штатов разрешил НКО проведение финансовых транзакций и сделок, связанных с гуманитарной деятельностью и «поддержкой демократии» на территории России.