США вводят санкции против трёх российских телеканалов

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США вводят санкции против российских телеканалов — Первого, «России-1» и НТВ, сообщает пресс-служба совета национальной безопасности Белого дома.
США вводят санкции против трёх российских телеканалов
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«США вводят санкции против трёх самых популярных российских телеканалов, прямо или косвенно контролируемых государством: Первого, «России-1» и НТВ», — цитирует РИА Новости сообщение.

Уточняется, что компании из США больше не смогут сотрудничать с телеканалами.

Ранее Минфин Соединённых Штатов разрешил НКО проведение финансовых транзакций и сделок, связанных с гуманитарной деятельностью и «поддержкой демократии» на территории России.

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