США вводят санкции против трёх российских телеканалов

США вводят санкции против российских телеканалов — Первого, «России-1» и НТВ, сообщает пресс-служба совета национальной безопасности Белого дома.

«США вводят санкции против трёх самых популярных российских телеканалов, прямо или косвенно контролируемых государством: Первого, «России-1» и НТВ», — цитирует РИА Новости сообщение.

Уточняется, что компании из США больше не смогут сотрудничать с телеканалами.

Ранее Минфин Соединённых Штатов разрешил НКО проведение финансовых транзакций и сделок, связанных с гуманитарной деятельностью и «поддержкой демократии» на территории России.