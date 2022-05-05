Минфин США исключил защиту интеллектуальной собственности из антироссийских санкций

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Американский Минфин вывел из-под введённых антироссийских санкций операции по защите интеллектуальной собственности и правообладания.
Минфин США исключил защиту интеллектуальной собственности из антироссийских санкций
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Об этом сообщается в лицензии ведомства.

«Разрешаются операции, связанные с патентным правом, товарными знаками, авторским правом и другой формой защиты интеллектуальной собственности в Соединённых Штатах и Российской Федерации, которые были бы запрещены... положениями о санкциях за вредоносную иностранную деятельность России», — приводит текст документа ТАСС.

Ранее Минфин Соединённых Штатов разрешил НКО проведение финансовых транзакций и сделок, связанных с гуманитарной деятельностью и «поддержкой демократии» на территории России.

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