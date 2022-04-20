Американский Минфин разрешил НКО деятельность по строительству демократии в России

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Минфин Соединённых Штатов разрешил НКО проведение финансовых транзакций и сделок, связанных с гуманитарной деятельностью и «поддержкой демократии» на территории России.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на генеральную лицензию американского внешнеполитического министерства.

Отмечается, что ранее подобные операции подпадали под рестрикции, новая лицензия исключает их из ограничений.

В документе сказано, что «разрешаются определённые операции», совершаемые «в обычном порядке» и необходимые для деятельности НКО, подпадавшие ранее под запрет положения о санкциях «за вредоносную иностранную деятельность России».

Таким образом, некоммерческим организациям позволяется поддерживать «гуманитарные проекты, строительство демократии», а также образование, некоммерческие проекты развития и защиту окружающей среды.

В феврале сообщалось, что американский фонд выделил более $5 млн НКО на Украине в 2021 году.

Подробнее — в материале RT.

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