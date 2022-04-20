Американский Минфин разрешил НКО деятельность по строительству демократии в России
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на генеральную лицензию американского внешнеполитического министерства.
Отмечается, что ранее подобные операции подпадали под рестрикции, новая лицензия исключает их из ограничений.
В документе сказано, что «разрешаются определённые операции», совершаемые «в обычном порядке» и необходимые для деятельности НКО, подпадавшие ранее под запрет положения о санкциях «за вредоносную иностранную деятельность России».
Таким образом, некоммерческим организациям позволяется поддерживать «гуманитарные проекты, строительство демократии», а также образование, некоммерческие проекты развития и защиту окружающей среды.
В феврале сообщалось, что американский фонд выделил более $5 млн НКО на Украине в 2021 году.
Подробнее — в материале RT.