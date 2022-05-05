Постпред Китая при ООН заявил, что поставки оружия на Украину не принесут мира

Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил, что поставки оружия на Украину не принесут мира.

«Признаки затягивания и расширения конфликта вызывают беспокойство. Необходимо отметить, что поставки оружия не принесут мира, в конфликте не может быть победителей», — сказал он в ходе заседания Совбеза ООН.

Чжан Цзюнь также отметил необходимость переговоров между Москвой и Киевом.

Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Россия направила США ноту с требованием прекратить поставки оружия Украине.