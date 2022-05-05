Постпред Китая при ООН заявил, что поставки оружия на Украину не принесут мира

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Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил, что поставки оружия на Украину не принесут мира.

«Признаки затягивания и расширения конфликта вызывают беспокойство. Необходимо отметить, что поставки оружия не принесут мира, в конфликте не может быть победителей», — сказал он в ходе заседания Совбеза ООН.

Чжан Цзюнь также отметил необходимость переговоров между Москвой и Киевом.

Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Россия направила США ноту с требованием прекратить поставки оружия Украине.

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