Рада проголосовала за продление военного положения на Украине на три месяца

Короткая ссылка
Верховная рада проголосовала за продление военного положения на Украине на три месяца — до 23 августа.
Рада проголосовала за продление военного положения на Украине на три месяца
  • РИА Новости

Об этом сообщило украинское издание «СТРАНА.ua».

Также на этот период продлён срок действия мобилизации на Украине.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил продлить военное положение и мобилизацию в стране на 90 суток.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить