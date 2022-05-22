Рада проголосовала за продление военного положения на Украине на три месяца
Верховная рада проголосовала за продление военного положения на Украине на три месяца — до 23 августа.
- РИА Новости
Об этом сообщило украинское издание «СТРАНА.ua».
Также на этот период продлён срок действия мобилизации на Украине.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил продлить военное положение и мобилизацию в стране на 90 суток.
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