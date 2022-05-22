Рада проголосовала за продление военного положения на Украине на три месяца

Верховная рада проголосовала за продление военного положения на Украине на три месяца — до 23 августа.

РИА Новости

Об этом сообщило украинское издание «СТРАНА.ua». Также на этот период продлён срок действия мобилизации на Украине. Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил продлить военное положение и мобилизацию в стране на 90 суток.