Зеленский предлагает продлить военное положение и мобилизацию на Украине на 90 суток

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Украинский лидер Владимир Зеленский предлагает продлить военное положение и мобилизацию на Украине на 90 суток.
Зеленский предлагает продлить военное положение и мобилизацию на Украине на 90 суток
  • AP

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на законопроект.

«Срок действия военного положения в Украине продлевается с 05:30 25 мая 2022 года сроком на 90 суток», — говорится в дополнении к документу.

Другим законопроектом предлагается продлить всеобщую мобилизацию на Украине на 90 суток начиная с 25 мая.

Ранее сообщалось, что в Верховной раде Украины зарегистрировали внесённые Зеленским законопроекты о продлении в стране военного положения после 24 мая.

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