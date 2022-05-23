Плата за военную помощь: как Великобритания пытается поспособствовать вывозу зерна и продовольствия с Украины

Великобритания будет добиваться того, чтобы у Украины появилась возможность экспортировать находящиеся в стране товары, говорится в заявлении канцелярии Бориса Джонсона по итогам его телефонного разговора с Владимиром Зеленским. Ранее лидеры двух стран уже обсуждали вопросы поставок зерна, а генсек ООН Антониу Гутерреш сообщил, что он ведёт переговоры с рядом стран и надеется достичь соглашения, которое позволит вывезти продукцию из украинских портов. В Москве подчёркивали, что напряжённую ситуацию на рынке продовольствия провоцирует не спецоперация на Украине, а антироссийские санкции. Аналитики отмечают, что Запад намерен зерном и другими доступными товарами получить от Киева плату за свою военную и финансовую помощь.

Великобритания будет добиваться обеспечения Украине возможности экспорта из страны различных товаров, заявили в канцелярии премьера Бориса Джонсона по итогам его телефонного разговора с Владимиром Зеленским.

«Премьер-министр заявил о решимости удвоить усилия по предоставлению народу Украины жизненно важной продовольственной и гуманитарной помощи, а также по обеспечению Украине возможности экспорта в другие страны мира», — говорится в сообщении канцелярии.

Отмечалось, что премьер-министр рассказал об очередной партии оборонительной помощи, направленной Киеву, и о новых санкциях, «вводимых в отношении Владимира Путина и его сторонников».

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Это уже второй за последние несколько дней разговор Джонсона и Зеленского, в котором была затронута тема вывоза из Украины продовольствия. 19 мая британский премьер «выразил серьёзную озабоченность усугубляющимися глобальными последствиями, вызванными… блокадой украинских портов в Чёрном море», в том числе ростом цен на продукты питания в развивающихся странах.

«Они рассмотрели варианты действий для открытия ключевых морских и сухопутных путей поставок для украинских запасов зерна и обязались направить усилия своих команд на срочную работу над следующими шагами», — отмечалось в сообщении канцелярии Джонсона.

Продовольственный вопрос

Западные политики в последние несколько недель добиваются вывоза зерна с территории Украины, где продолжается специальная военная операция. Так, генсек ООН Антониу Гутерреш 19 мая сообщил, что он ведёт переговоры с Россией и другими странами и надеется по их итогам достичь соглашения, которое позволит вывезти зерно из украинских портов, а также обеспечит доступ на глобальные рынки удобрений и продуктов из РФ. При этом Гуттереш заявил, что до его достижения ещё далеко.

«Ввиду серьёзных потенциальных последствий с точки зрения безопасности, экономики и финансов, необходима добрая воля всех сторон для достижения пакетного соглашения», — подчеркнул генсек ООН.

При этом он отказался раскрыть подробности переговоров, потому что «публичные заявления могут снизить шансы на успех».

Гуттереш напомнил, что Украина и Россия в совокупности производят почти треть мирового объёма пшеницы и ячменя, половину мирового объёма подсолнечного масла, а РФ и Белоруссия входят в тройку ведущих производителей калия, необходимого для производства сельскохозяйственных удобрений.

«Эффективное решение продовольственного кризиса невозможно без реинтеграции украинского производства продуктов питания, а также продовольствия и удобрений, производимых Россией и Белоруссией, на мировые рынки несмотря на войну», — сказал генсек ООН.

Генсек ООН Антониу Гутерриш

AP

В свою очередь, глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бисли предупредил, что «неоткрытие портов будет объявлением войны глобальной продовольственной безопасности и приведёт к голоду и дестабилизации целых стран, а также к вынужденной массовой миграции».

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что Евросоюз поможет Украине освободить её хранилища зерна, вывезя его в Европу — в том числе морским путём.

«Хранилища Украины заполнены сейчас до предела, поскольку она не может экспортировать это зерно. И для получения нового урожая ей необходимо освободить в них место. Мы прорабатываем вопрос о том, как помочь ей вывезти это зерно по железной дороге через «коридоры солидарности», — заявил Боррель.

При этом он пояснил, что главным препятствием для вывоза зерна является то, что пригодные для этого морские пути заминированы.

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В России неоднократно подчёркивали, что причина растущего напряжения на мировом рынке продовольствия — не спецоперация на Украине, а введённые против Москвы санкции. В понедельник, 23 мая, на это вновь указал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он сообщил, что в Кремле согласны с позицией ООН о невозможности урегулировать продовольственный кризис без российской продукции.

«Что касается зерна, президент говорил, что установленные санкции привели к тому обвалу, который сейчас наблюдается. Действия Украины по минированию морей привели к тому, что торговое судоходство сейчас невозможно. Что касается морского способа транспортировки — не мы являемся источниками проблемы, которая ведёт к угрозе мирового голода. Источниками проблемы являются те, кто ввёл санкции против нас, и сами санкции», — подчеркнул представитель Кремля.

Песков добавил, что российская сторона всегда была надёжным экспортёром зерна и не препятствует киевскому режиму в вывозе продукции в Польшу по железной дороге.

«Оттуда же идут эшелоны с оружием, никто им не мешает вывозить на этих же эшелонах обратно зерно», — отметил пресс-секретарь президента.

В то же время для возобновления безопасной навигации в Чёрном море и урегулирования вопроса с заблокированными кораблями с зерном в украинских портах необходимы дополнительные меры, в частности, отмена ограничений против экспорта из России, подчеркнул Песков.

«Вывезти всё ценное»

Ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский считает, что частое общение Джонсона с Зеленским по вопросу вывоза продовольствия из Украины связано прежде всего с опасениями Лондона за свою продовольственную безопасность.

«Великобритания очень озабочена ситуацией на рынках зерна, так как в стране уже наблюдается активный рост цен на зерносодержащие продукты. Поэтому перед Лондоном стоит задача максимально выкачать из Украины всё зерно, которое там уже было и будет собрано. При этом в нынешнем году его будет собрано гораздо меньше, что в целом угрожает большими проблемами в обеспечении продовольствием граждан самой Украины. Но в данном случае Лондон исходит не из интересов населения Украины, а из своих», — рассказал эксперт.

Поле пшеницы

РИА Новости

© Сергей Аверин

При этом страны Запада не готовы прибегать к какой-либо активной интервенции, чтобы вывезти продовольствие с украинской территории, отметил Олег Неменский.

«Несомненно, начинать боевые действия ради вывоза зерна Запад не будет. Сейчас ещё не решён вопрос о том, как его вывозить. Наземным путём это сделать будет очень дорого и экономически нецелесообразно. Запад будет стараться разрешить эту проблему прежде всего дипломатическим путём. Не исключено, что в качестве страховки для вывоза зерна могут быть задействованы военно-морские силы. Но это вряд ли станет причиной для начала прямых боевых действий между РФ и странами Запада», — рассказал собеседник RT.

Схожую точку зрения выразил заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк.

«Борис Джонсон просто пытается скрыть тот факт, что на самом деле Запад абсолютно не заинтересован в том, чтобы у Украины было достаточное количество продовольствия, в том числе зерна. Его формулировка содержит взаимоисключающие положения. Чтобы обеспечить Украину необходимым продовольствием и гуманитарной помощью, нужно не способствовать тому, чтобы кризис продолжался. При этом Великобритания, наверное, одна из первых стран, которая заинтересована в том, чтобы военные действия продолжались. Исходя из этого, заявление Джонсона абсолютно лицемерно», — подчеркнул политолог.

Запад пытается военно-политическими методами принудить Украину к тому, чтобы экспорт продовольствия и зерна не просто не прекращался, а увеличивался, считает Данюк.

«Финансовая помощь Киеву до сих пор не поступила в полном объёме, и это даёт основание полагать, что Украина недостаточно ещё расплатилась за неё — в том числе своим зерном. То же самое можно сказать и по поводу широко анонсированной военной помощи, которая может прийти только в июне. Именно тогда, когда Украина должна на 100% выполнить договорённости о вывозе всего зерна из страны», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что Запад воспринимает Украину как свой сырьевой придаток и фактически наделил её статусом колонии.