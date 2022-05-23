Песков: источником продовольственных проблем является не Россия, а санкции Запада

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Россия всегда была надёжным экспортёром зерна, она также не является источником проблемы его вывоза с Украины морским способом, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что причиной продовольственных проблем являются санкции.
Песков: источником продовольственных проблем является не Россия, а санкции Запада
  • РИА Новости
  • © Сергей Гунеев

«Россия всегда была достаточно надёжным экспортёром зерна. Украина была достаточно надёжным экспортёром зерна. Российская сторона совершенно не мешает Украине вывозить по железной дороге зерно в Польшу: оттуда же идут эшелоны с оружием, никто им не мешает вывозить на этих же эшелонах обратно зерно туда. То, что касается морского способа транспортировки, то мы говорим, что не мы является источником этой проблемы. А по альтернативным маршрутам с нашей стороны: опять же, не мы являемся источником проблемы, которая ведёт к угрозе мирового голода», — сказал представитель Кремля журналистам.

Он добавил, что источниками этой проблемы являются те, кто ввёл санкции, и сами действующие санкции.

Как отметил Песков, к ситуации с продовольствием привели и действия Украины по минированию акватории, которые сделали морской путь небезопасным.

В Кремле ранее отметили, что, прежде чем открывать украинские порты, в том числе для вывоза зерна, их нужно разминировать, поскольку опасность для судоходства сохраняется.

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