Песков: источником продовольственных проблем является не Россия, а санкции Запада
- РИА Новости
- © Сергей Гунеев
«Россия всегда была достаточно надёжным экспортёром зерна. Украина была достаточно надёжным экспортёром зерна. Российская сторона совершенно не мешает Украине вывозить по железной дороге зерно в Польшу: оттуда же идут эшелоны с оружием, никто им не мешает вывозить на этих же эшелонах обратно зерно туда. То, что касается морского способа транспортировки, то мы говорим, что не мы является источником этой проблемы. А по альтернативным маршрутам с нашей стороны: опять же, не мы являемся источником проблемы, которая ведёт к угрозе мирового голода», — сказал представитель Кремля журналистам.
Он добавил, что источниками этой проблемы являются те, кто ввёл санкции, и сами действующие санкции.
Как отметил Песков, к ситуации с продовольствием привели и действия Украины по минированию акватории, которые сделали морской путь небезопасным.
В Кремле ранее отметили, что, прежде чем открывать украинские порты, в том числе для вывоза зерна, их нужно разминировать, поскольку опасность для судоходства сохраняется.