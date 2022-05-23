Песков: источником продовольственных проблем является не Россия, а санкции Запада

Россия всегда была надёжным экспортёром зерна, она также не является источником проблемы его вывоза с Украины морским способом, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что причиной продовольственных проблем являются санкции.

«Россия всегда была достаточно надёжным экспортёром зерна. Украина была достаточно надёжным экспортёром зерна. Российская сторона совершенно не мешает Украине вывозить по железной дороге зерно в Польшу: оттуда же идут эшелоны с оружием, никто им не мешает вывозить на этих же эшелонах обратно зерно туда. То, что касается морского способа транспортировки, то мы говорим, что не мы является источником этой проблемы. А по альтернативным маршрутам с нашей стороны: опять же, не мы являемся источником проблемы, которая ведёт к угрозе мирового голода», — сказал представитель Кремля журналистам.

Он добавил, что источниками этой проблемы являются те, кто ввёл санкции, и сами действующие санкции.

Как отметил Песков, к ситуации с продовольствием привели и действия Украины по минированию акватории, которые сделали морской путь небезопасным.

В Кремле ранее отметили, что, прежде чем открывать украинские порты, в том числе для вывоза зерна, их нужно разминировать, поскольку опасность для судоходства сохраняется.