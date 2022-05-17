Песков напомнил, что для вывоза зерна с Украины необходимо сначала разминировать порты

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В Кремле напомнили, что прежде чем открывать украинские порты, в том числе для вывоза зерна, их нужно разминировать, потому что опасность для судоходства сохраняется.
Песков напомнил, что для вывоза зерна с Украины необходимо сначала разминировать порты
  • РИА Новости
  • © Сергей Гунеев

«Дело в том, что украинские порты сильно заминированы и акватория сейчас, собственно, чрезвычайно опасна для судоходства. Там необходима сейчас операция по разминированию. Это очень сложная операция, но пока опасность для судоходства и вообще для мореплавания в тех краях, для навигации весьма и весьма высокая», — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он подтвердил, что эта тема обсуждалась на недавней встрече президента Владимира Путина с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем, который поднимал вопрос о том, что прямые и косвенные ограничения, введённые против поставщиков российских удобрений, чреваты большими опасностями для мировой продовольственной безопасности.

«Действительно, ситуация чревата. Как вы понимаете, это всё происходит не по нашей вине. Наши поставщики заинтересованы в том, чтобы осуществлять свои международные коммерческие контакты, но, к сожалению, введены вот эти вот санкции, которые бумерангом бьют по всему миру», — добавил представитель Кремля.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что на Украине изучают способы возвращения 20 млн т зерна из украинских хранилищ на мировой рынок.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отметил, что Европейский союз поможет Украине опустошить её хранилища зерна, чтобы, по его словам, освободить место для нового урожая.

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