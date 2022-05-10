Байден заявил о планах вернуть зерно из хранилищ Украины на мировой рынок

Американский президент Джо Байден заявил, что на Украине изучают способы возвращения 20 млн т зерна из украинских хранилищ на мировой рынок.

Об этом Байден заявил во время выступления на тему мер по борьбе с инфляцией. Его слова опубликованы на сайте Белого дома.

Американский президент сообщил, что в хранилищах на Украине есть 20 млн т зерна.

«Они изучают способы, каким образом вернуть это зерно на рынок, чтобы добиться снижения цен по всему миру», — сказал он.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединённые Штаты принимают меры по укреплению продовольственной безопасности во всём мире.