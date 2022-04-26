Псаки заявила, что США принимают меры по укреплению продовольственной безопасности в мире

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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединённые Штаты принимают меры по укреплению продовольственной безопасности во всём мире.
Псаки заявила, что США принимают меры по укреплению продовольственной безопасности в мире
  • Gettyimages.ru

«Мы принимаем меры для укрепления продовольственной безопасности по всему миру, как в одностороннем порядке, так и совместно с нашими союзниками и партнёрами», — заявила Псаки в ходе брифинга.

Она также уточнила, что власти США не ожидают нехватки продовольствия в стране.

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что события вокруг Украины могут привести к проблемам с продовольствием во всём мире.

Глава Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала в интервью газете The Guardian допустила беспорядки в бедных странах в связи с ростом цен на продовольствие.

Представитель гуманитарной организации Oxfam International Парвин Нгала рассказала RT, что из-за роста цен на зерно и нефть более 21 млн жителей ряда стран Африки оказались на грани голода.

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