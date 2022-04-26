Псаки заявила, что США принимают меры по укреплению продовольственной безопасности в мире
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«Мы принимаем меры для укрепления продовольственной безопасности по всему миру, как в одностороннем порядке, так и совместно с нашими союзниками и партнёрами», — заявила Псаки в ходе брифинга.
Она также уточнила, что власти США не ожидают нехватки продовольствия в стране.
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