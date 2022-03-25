Глава ВТО допустила протесты в бедных странах из-за роста цен на продовольствие

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Глава Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала в интервью газете Guardian заявила, что рост цен на продовольствие может спровоцировать беспорядки в бедных странах.

«Влияние (ситуации вокруг Украины. — RT) на цены на продовольствие и голод в этом году и следующем будет значительным. Продукты и топливо являются двумя наиболее важными статьями в потребительской корзине бедных людей по всему миру. Больше всего пострадают бедные страны и бедные люди в бедных странах», — заявила Оконджо-Ивеала.

По её словам, 35 африканских стран зависели от продовольственных поставок из Черноморского региона.

Оконджо-Ивеала также заявила о рисках голодных бунтов в бедных странах подобно протестам в 2000-х после резкого роста цен на продовольствие.

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что события вокруг Украины могут привести к проблемам с продовольствием во всём мире.

По мнению директора института Финансового университета при правительстве России Алексея Зубца, действия Запада, предпринятые для того, чтобы «наказать» Россию, способны спровоцировать глобальный экономический кризис.

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