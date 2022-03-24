Байден допустил глобальную нехватку продовольствия из-за украинского кризиса

Американский президент Джо Байден заявил, что события вокруг Украины могут привести к проблемам с продовольствием во всём мире.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-конференцию Байдена.

«Что касается нехватки продовольствия, то мы говорили об этом. Это реально», — заявил Байден, отметив, что эти вопросы обсуждались лидерами G7 и НАТО.

Президент добавил, что Россия и Украина «были житницами Европы, если говорить, например, о пшенице».

По его словам, цена санкций ложится не только на Россию, но и на многие другие страны, включая западные.

Канцлер Германии Олаф Шольц ранее напомнил об «обратном эффекте» введённых Западом антироссийских санкций.

По мнению директора института Финансового университета при правительстве России Алексея Зубца, действия Запада, предпринятые для того, чтобы «наказать» Россию, способны спровоцировать глобальный экономический кризис.