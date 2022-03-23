Канцлер ФРГ Шольц напомнил об «обратном эффекте» антироссийских санкций

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Канцлер Германии Олаф Шольц напомнил об «обратном эффекте» введённых Западом антироссийских санкций.

Об этом информирует РИА Новости.

«Европа вместе с друзьями приняла самые жёсткие санкции, которые когда-либо принимались против такой большой страны. Они показывают свое влияние, мы видим это на экономическом развитии России, и они будут ещё более драматичными, потому мы их долго, тщательно и очень точечно подготовили», — заявил Шольц в ходе пресс-конференции.

Он призвал учитывать «обратный эффект» санкций, отметив, что союзникам не следует «оставлять на произвол судьбы» друг друга.

По мнению директора института Финансового университета при правительстве России Алексея Зубца, действия Запада, предпринятые для того, чтобы «наказать» Россию, способны спровоцировать глобальный экономический кризис.

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев в беседе с RT выразил мнение, что санкции против России, вводимые странами Запада, «ударят» по этим государствам.

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