Гутерреш сообщил о работе над снятием ограничений на экспорт продукции России и Украины
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«Мы работаем над пакетной договорённостью, которая поможет Украине экспортировать продовольствие не только железнодорожным транспортом, но и через Чёрное море, а также вернёт продовольствие и удобрения из России на мировые рынки без ограничений», — цитирует его ТАСС.
Ранее замглавы российского МИД Александр Панкин рассказал об обсуждении в настоящий момент вопросов о вывозе зерна с Украины и об экспорте российских калийных удобрений.
Российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что попытки изолировать Россию уже оборачиваются экономическим кризисом исторического масштаба.