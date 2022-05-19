Гутерреш сообщил о работе над снятием ограничений на экспорт продукции России и Украины

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ООН работает над соглашением о снятии ограничений на экспорт продукции России и Украины, заявил Генсек организации Антониу Гутерреш.
Гутерреш сообщил о работе над снятием ограничений на экспорт продукции России и Украины
  • AP
  • © John Minchillo

«Мы работаем над пакетной договорённостью, которая поможет Украине экспортировать продовольствие не только железнодорожным транспортом, но и через Чёрное море, а также вернёт продовольствие и удобрения из России на мировые рынки без ограничений», — цитирует его ТАСС.

Ранее замглавы российского МИД Александр Панкин рассказал об обсуждении в настоящий момент вопросов о вывозе зерна с Украины и об экспорте российских калийных удобрений.

Российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что попытки изолировать Россию уже оборачиваются экономическим кризисом исторического масштаба.

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