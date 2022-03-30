Постпред при ООН Небензя: антироссийские санкции ведут к кризису исторического масштаба

Попытки изолировать Россию уже оборачиваются экономическим кризисом исторического масштаба. Такое мнение выразил российский постпред при ООН Василий Небензя.

«Попытки изолировать Россию экономически, финансово и логистически от налаженных многолетних каналов сотрудничества уже оборачиваются экономическим кризисом исторического масштаба», — цитирует РИА Новости Небензю.

По его словам, «снять напряжение транспортно-логистических, финансовых связей, обеспечить бесперебойность поставок и стабилизировать международные продовольственные и сельскохозяйственные рынки может только отказ от незаконных односторонних ограничительных мер».

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что ЕС санкциями против России подрывает экономику стран союза, обрекает европейцев на жизнь с запредельными ценами на топливо и электричество.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что антироссийские санкции наносят огромный ущерб экономикам стран, которые ввели ограничительные меры против Москвы, неизвестно, кто больше от них пострадает.