В МИД России рассказали об обсуждении вопроса вывоза зерна с Украины
«Сложный вопрос. Вы же знаете, калийные и минеральные удобрения, зерно, возможность вывоза украинского зерна — сложный клубок вопросов, которые сейчас рассматриваются», — приводит слова Панкина РИА Новости.
Он отметил, что данный вопрос «на уровне ООН не обсуждается, обсуждается вместе с нами».
Ранее постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд рассказала о дискуссиях о возможности вывоза украинского зерна через безопасные коридоры в Чёрном море.
В свою очередь, в Кремле напомнили, что прежде чем открывать украинские порты, в том числе для вывоза зерна, их нужно разминировать, потому что опасность для судоходства сохраняется.