В МИД России рассказали об обсуждении вопроса вывоза зерна с Украины

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Замглавы российского МИД Александр Панкин рассказал об обсуждении в настоящий момент вопроса вывоза зерна с Украины и экспорта российских калийных удобрений.

«Сложный вопрос. Вы же знаете, калийные и минеральные удобрения, зерно, возможность вывоза украинского зерна — сложный клубок вопросов, которые сейчас рассматриваются», — приводит слова Панкина РИА Новости.

Он отметил, что данный вопрос «на уровне ООН не обсуждается, обсуждается вместе с нами».

Ранее постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд рассказала о дискуссиях о возможности вывоза украинского зерна через безопасные коридоры в Чёрном море.

В свою очередь, в Кремле напомнили, что прежде чем открывать украинские порты, в том числе для вывоза зерна, их нужно разминировать, потому что опасность для судоходства сохраняется.

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