CNN: США и Европа прорабатывают маршруты вывоза пшеницы и кукурузы с Украины

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Власти Соединённых Штатов и Европы прорабатывают пути вывоза пшеницы и кукурузы с Украины для их дальнейших поставок на мировые рынки. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

«До достижения какой-либо сделки пока далеко. Существует множество факторов, множество вещей, которые могут повлиять на ход данных дискуссий», — заявил собеседник телеканала.

В частности, западные страны рассматривают возможность вывоза зерна по железной дороге и с помощью самолётов.

Ранее британский дипломат Аластер Крук в интервью ведущему программы Going Underground на RT Афшину Раттанзи рассказал о влиянии санкций в отношении России на мировой рынок продовольствия.

Генсек ООН Антониу Гутерреш на заседании СБ ООН сообщил о необходимости возвращения на мировые рынки продуктов и удобрений из России, Белоруссии и с Украины.

Заместитель постоянного представителя Китая при ООН Дай Бин в ходе заседания СБ ООН заявил, что западные санкции не принесут мира на Украине, а лишь спровоцируют глобальный кризис в продовольственной, энергетической и финансовой сферах.

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