Джонсон намерен удвоить усилия по предоставлению гумпомощи Украине

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен удвоить усилия по предоставлению гуманитарной помощи Украине.

«Премьер-министр настроен решительно на то, чтобы удвоить усилия по предоставлению жизненно важного продовольствия и гуманитарной помощи Украине», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Джонсона.

Украинский лидер Владимир Зеленский поблагодарил британского премьера за помощь.

Ранее Джонсон и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в рамках беседы договорились работать вместе над разблокировкой каналов поставки зерна с Украины.