Джонсон и Эрдоган договорились о сотрудничестве в разблокировке поставок зерна с Украины

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в рамках беседы договорились работать вместе над разблокировкой каналов поставки зерна с Украины.

«Они (Джонсон и Эрдоган. — RT) договорились совместно работать над тем, чтобы разблокировать жизненно важные маршруты поставок запасов украинского зерна и ослабить повышение мировых цен на продовольствие», — говорится в заявлении канцелярии британского премьера.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее отметил, что Европейский союз поможет Украине опустошить её хранилища зерна, чтобы, по его словам, освободить место для нового урожая.

9 мая телеканал Das Erste проинформировал о том, что немецкие продовольственные ассоциации предупредили о риске нехватки продуктов из-за роста цен.

Российский постпред при ООН Василий Небензя сообщил о подозрениях России относительно того, что экспорт украинского зерна идёт не нуждающимся странам, а в хранилища европейских государств.